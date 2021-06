Esporte Galeria de fotos: Em Goiânia, Peru derrota a Colômbia Estádio Olímpico recebeu a terceira partida da competição continental

No terceiro jogo da Copa América em Goiânia, no Estádio Olímpico, a seleção peruana conseguiu a primeira vitória na competição ao derrotar a Colômbia, por 2 a 1, na noite deste domingo (20). Aos 16 minutos do 1º tempo, Peña abriu o placar para o Peru após rebote de bola na trave em chute de Yotún. Aos sete minutos do 2º tempo, Miguel Borja converte pê...