Esporte Galeria de fotos: imagens do último GoGo do ano e classificação do Goiás Time esmeraldino venceu, pela 4ª vez, o rival alvinegro e avança para sua 28ª final direta do Campeonato Goiano

Pela quarta vez no Campeonato Goiano, Goiás e Goiânia se enfrentaram e o time esmeraldino levou a melhor de novo. O Alviverde, contando com falhas defensivas do Galo, venceu o rival por 3 a 1 e confirmou sua classificação à final do Estadual 2019. Time de Maurício Barbieri busca o pentacampeonato, segundo da história do clube que foi penta entre 1996 e 2000. Confira imagens ...