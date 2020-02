Esporte Galeria de fotos: Goiás se despede da Serrinha Praça esportiva passará por reforma de ampliação para receber partidas da Série A. Despedida foi com empate, por 1 a 1, com o Goianésia, neste sábado (8)

O Goiás vai começar as obras de ampliação da Serrinha para receber jogos do Brasileirão, que terá início a partir de maio. A direção vai ampliar a capacidade da praça esportiva, que terá mais de 13 mil lugares. O início da reforma começa na segunda-feira (10), com demolição e tem previsão de conclusão para o mês de junho. A despedida do estádio ocorreu nest...