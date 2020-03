A 10ª rodada da fase de classificação do Campeonato Goiano começou neste sábado (14) com dois jogos: Atlético-GO x Grêmio Anápolis, no Olímpico, Vila Nova x Anápolis, no OBA. As duas partidas foram as primeiras disputadas com portões fechados e sem torcidas, por causa da pandemia do coronavírus.

Na quinta-feira (12), após três casos de coronavírus terem sido confirmados em Goiás - o 4° caso foi divulgado neste sábado -, o secretário de Estado de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, anunciou em coletiva que os jogos do Goianão serão disputados, por período indeterminado, sem torcedores na tentativa de conter contaminações do coronavírus.

A medida foi publicada em decreto na sexta-feira (13). A Federação Goiana de Futebol também publicou uma portaria, na qual limita a presença de dirigentes dos clubes e exige credenciamento de profissionais da imprensa. Abaixo, confira imagens dos primeiros jogos do Goianão disputados sem torcidas, por causa do coronavírus.