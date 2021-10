Esporte Galeria de fotos: confira imagens da festa do acesso da Aparecidense Camaleão eliminou o Uberlândia na Série D, avançou à semifinal e garantiu o acesso à Série C 2022

A Aparecidense eliminou o Uberlândia nas quartas de final da Série D e conquistou o sonhado acesso à Série C, neste sábado (16). Depois de vitória de 1 a 0 na ida, o Camaleão empatou por 1 a 1 com o time alviverde e avançou à semifinal da 4ª Divisão do Campeonato Brasileiro. Abaixo, confira imagens da partida e da celebração do elenco e do staff do time de Apar...