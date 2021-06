Esporte Galeria de fotos: Colômbia e Venezuela empatam em Goiânia pela Copa América Ainda nesta edição, Goiânia receberá mais cinco partidas da Copa América: Colômbia x Peru (dia 20), Equador x Peru (dia 23), Brasil x Equador (dia 27) e dois jogos das quartas de final

Colômbia e Venezuela disputaram nesta quinta-feira (17) a segunda das sete partidas que Goiânia receberá da Copa América 2021. As equipes fizeram jogo movimentado, com 25 finalizações, mas não marcaram gols em noite inspirada do goleiro venezuelano, Faríñez, que realizou seis grandes defesas para manter o zero no placar. O duelo foi disputado no Estádio Ol...