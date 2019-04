Esporte Galeria de fotos: As imagens de Vila Nova x Atlético pelas semis do Goianão Vila Nova e Atlético empataram por 1 a 1, no Olímpico, neste domingo (31). Os gols da partida foram marcados por Jorginho e Alan Mineiro

O domingo (31) de futebol foi quente no Estádio Olímpico. Atlético e Vila Nova deram sequência as semifinais do Campeonato Goiano 2019. Teve expulsão polêmica, gols e muito futebol. Este é o primeiro encontro entre as equipes em uma semifinal direita na história do Estadual e, por enquanto, tudo igual: 1 a 1. O próximo duelo será disputado no próximo domingo (7), no Est...