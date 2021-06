Esporte Galeria: confira imagens do empate do Brasil, em Goiânia, com o Equador Seleção ficou no 1 a 1 com os equatorianos, no estádio Olímpico, no encerramento da fase de grupos da Copa América

A seleção brasileira perdeu os 100% de aproveitamento na Copa América, ao empatar por 1 a 1 com o Equador, em Goiânia. Foi no estádio Olímpico que o Brasil voltou a disputar partida, seja ela amistosa ou oficial, em solo goianiense. Esse foi o 15º jogo do Brasil na história em Goiás. O retrospecto é de 12 vitórias e três empates. A última vez, antes deste ...