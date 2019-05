Esporte Galeria: confira a vitória do Goiás em imagens Momentos marcantes da partida entre Goiás e Ceará, no Serra Dourada, pela 4ª rodada da Série A do Brasileiro

O Goiás conquistou sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, a primeira diante do seu torcedor. Com gols de Marlone e Leandro Barcia, o time esmeraldino d...