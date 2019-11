Esporte Gabriel Veron faz primeiro treino com o time profissional do Palmeiras

O atacante Gabriel Veron, de 17 anos, foi a novidade do treino do Palmeiras nesta terça-feira, na Academia de Futebol. Recém-promovido ao time profissional, a principal revelação das categorias de base do clube será agora observado mais de perto pelo técnico Mano Menezes e pode até mesmo ganhar a oportunidade de estrear em algum dos quatro compromissos restantes neste C...