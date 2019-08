Esporte Gabriel torce pela chegada do amigo Balotelli ao Flamengo: 'Espero que venha' Jogador revelou que conversou com o atacante pelas redes sociais

O assunto Balotelli no Flamengo está cada vez mais quente no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, o atacante Gabriel voltou a falar sobre o amigo, como fez na semana passada em uma entrevista a um site da Itália, e revelou novos contatos com o atacante italiano, que está sem clube desde o final do contrato com o Olympique de Marselha, da França, no final de junho. "Conversamos por re...