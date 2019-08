Esporte Gabriel revela papo diário com Balotelli: 'Torço para que ele venha ao Flamengo' Com o interesse em Balotelli, o Flamengo aguarda sinais mais claros do italiano para apresentar uma proposta oficial e tentar trazer o atacante para o futebol brasileiro

O italiano Mario Balotelli está em alta no Flamengo. Seu nome ganhou o noticiário do clube nesta semana com a informação do interesse em sua contratação e até os astros do time estão na expectativa de que a negociação se concretize. Nesta sexta-feira, Gabriel, artilheiro do time na temporada com 22 gols, revelou que mantém conversas com o atacante e disse que torce p...