Esporte Gabriel Medina sai frustrado e sem medalha da estreia do surfe nas Olimpíadas Na disputa pelo 3º lugar, brasileiro foi derrotado pelo australiano Owen Wright na praia de Tsurigasaki

Favorito à medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio-2020, Gabriel Medina terminou fora do pódio na estreia do surfe em Jogos Olímpicos, na tarde desta terça-feira (27, madrugada no Brasil). Na disputa pelo terceiro lugar, ele foi derrotado pelo australiano Owen Wright na praia de Tsurigasaki, na província de Chiba (a cerca de 100 km de Tóquio). Medina era conside...