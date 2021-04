Esporte Gabriel Medina prevalece na Austrália e vence sua 1ª etapa na temporada Na decisão do título, ele superou o americano Conner Coffin com duas notas altíssimas: 9,27 e 9,50

Desta vez ele não deu deu chances. Após dois vices nas duas primeiras etapas do Mundial de surfe, Gabriel Medina, 27, emplacou sua primeira vitória na temporada em North Narrabeen (região de Sydney, na costa leste australiana), nesta terça-feira (20). Na decisão do título, ele superou o americano Conner Coffin com duas notas altíssimas: 9,27 e 9,50. Os 18,77 pontos...