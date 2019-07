Esporte Gabriel Medina é campeão da etapa sul-africana do mundial de surfe Brasileiro disputou a final com o compatriota Ítalo Ferreira e venceu a Corona Open J-Bay

Em uma final brasileira hoje (19) na Praia de Supertubes, em Jeffreys Bay, na África do Sul, Gabriel Medina conseguiu seu primeiro título no circuito mundial de surfe deste ano. Com notas 9,77 e 9,73, Medina superou o compatriota Ítalo Ferreira e venceu a Corona Open J-Bay, a sexta de onze etapas do mundial. Com o título, Medina subiu da oitava para a sétima posiçã...