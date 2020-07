Esporte Gabriel Martinelli estende contrato com o Arsenal por mais quatro temporadas No fim de junho, o atacante, que disputou 26 partidas e marcou dez gols em seu primeiro ano pela equipe, sofreu uma lesão no joelho esquerdo e teve ser submetido a uma artroscopia

O atacante Gabriel Martinelli anunciou, nesta sexta-feira, a extensão de seu contrato com o Arsenal. Segundo meios de comunicação da Inglaterra, o brasileiro, de 19 anos, vai permanecer no time de Londres por mais quatro temporadas. "Estou muito feliz e comprometido nos próximos anos com este grande clube. Gostaria de agradecer ao Arsenal e a todos os torcedores ...