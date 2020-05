Esporte Gabriel Jesus vira sócio de Ronaldo Fenômeno em empresa de gestão financeira O serviço de gestão patrimonial e financeira, fundamental na carreira de um atleta, é o que oferece a R9 Family Office, que conta com escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo

Gabriel Jesus tem apenas 23 anos de idade e muito tempo ainda para mostrar o seu futebol nos gramados de todo o planeta. Mas o atacante do Manchester City já pensa no seu futuro e se aliou ainda mais com Ronaldo Fenômeno, um dos maiores jogadores brasileiros da história, fora das quatro linhas. Além do contrato de gestão de imagem com a Octagon Brasil - agência de marketing e...