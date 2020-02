Esporte Gabriel Jesus sai do banco para fazer gol da vitória do City em Leicester Com 57 pontos, o City está agora sete à frente do Leicester, terceiro colocado. O líder Liverpool, porém, continua com 19 pontos a mais

Gabriel Jesus salvou o Manchester City de um tropeço neste sábado. O atacante saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Leicester City, na casa do adversário. O triunfo fez o atual bicampeão abrir boa vantagem na vice-liderança do Campeonato Inglês. Com 57 pontos, o City está agora sete à frente do Leicester, terceiro colocado. O Liverpool...