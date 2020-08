Esporte Gabriel Jesus marca e City elimina o Real Madrid na Liga dos Campeões Adversário do time de Manchester será o Lyon, que perdeu para a Juventus o jogo da volta, mas avançou

O Lyon impediu que Cristiano Ronaldo voltasse a enfrentar Pep Guardiola. O atacante português anotou duas vezes e a Juventus (ITA) venceu por 2 a 1, mas não foi suficiente. Como o time francês havia ganhado em casa por 1 a 0, avançou para as quartas de final da Liga dos Campeões por causa do gol marcado como visitante. Seu rival no próximo dia (15), em Lisboa, será o...