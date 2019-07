Esporte Gabriel Jesus justifica lance duro e a expulsão: "encontro normal de bola" Camisa 9 deu assistência, fez gol e foi expulso na final contra o Peru no Maracanã

Gabriel Jesus ficará marcado, na Copa América, pela destacada atuação na vitória diante da Argentina (2 a 0), na partida semifinal, como na boa jogada e no cruzamento para o gol de Everton - o primeiro no triunfo sobre o Peru - ou no gol que recolocou o Brasil à frente, no placar, no fim da tarde deste domingo (7) no Maracanã. Mas, Gabriel Jesus ficará marcado, também...