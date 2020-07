Esporte Gabriel Jesus faz golaço, e Manchester City vence o Bournemouth no Inglês Agora com 75 pontos, a equipe de Pep Guardiola se distancia ainda mais do terceiro colocado na tabela, o Chelsea, com 63 pontos

Já classificado para a Liga dos Campeões, o Manchester City venceu o Bournemouth por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, a duas do fim da competição. Gabriel Jesus e o espanhol David Silva marcaram os gols do City, e David Brooks anotou para os visitantes. Agora com 75 pontos, a equipe de Pep Guardiola se distancia ainda ...