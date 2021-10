Esporte Gabriel Jesus busca protagonismo na seleção embalado por momento no City Atacante busca recuperar prestígio que perdeu depois da Copa do Mundo de 2018, da qual saiu criticado

O gol de Phil Foden contra o Liverpool no último fim de semana, pela Premier League, é um bom resumo de um Gabriel Jesus que hoje reivindica seu protagonismo no Manchester City em uma nova função. Ao partir da ponta direita para o centro com a bola dominada, o atacante brasileiro se livrou de dois marcadores e serviu o companheiro, que invadiu a área pela esquerda e c...