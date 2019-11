Esporte Gabriel e Bruno Henrique levam o entrosamento do Santos para brilhar em título duplo no Flamengo Enquanto celebrava o título da Libertadores com a torcida, time rubro-negro foi campeão brasileiro com a vitória do Grêmio sobre o Palmeiras

Em 24 horas, dois títulos conquistados teve o Flamengo, que, enquanto celebrava pelas ruas do Rio de Janeiro, em meio ao mar rubro-negro, a conquista da Libertadores, sacramentada em final sábado diante do River Plate, com vitória de virada, teve a notícia de que o Grêmio venceu o Palmeiras por 2 a 1 e, assim, não poderia mais ser ultrapassado nas últimas quatro rodadas ...