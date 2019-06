Esporte Gabriel Constantino conquista o bronze na etapa marroquina da Diamond League

Gabriel Constantino foi o destaque brasileiro na etapa de Rabat, no Marrocos, válida pela Diamond League, o principal circuito de competições da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês). Ele ficou em terceiro lugar na prova dos 110 metros com barreiras, com o tempo de 13s41, ratificando os índices exigidos para os Jogos Pan-Americanos d...