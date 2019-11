Esporte Gabriel brilha, Flamengo vira sobre River no fim e conquista o bi da Libertadores De virada, nos acréscimos do 2º tempo, Flamengo bate River Plate e é bicampeão Após 38 anoS

Atualizada às 21h50, no dia 23 de novembro Foram décadas na fila da Copa Libertadores, após o título de 1981, mas o dia 23 de novembro de 2019 vai ser sempre lembrado pelo torcedor do Flamengo. Muitas decepções ocorreram pelo caminho do time nas últimas edições, até que o grito aprisionado no peito, por 38 anos, voltou a explodir. O Flamengo, de ...