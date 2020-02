Esporte Gabriel é apresentado pelo Flamengo, agora em definitivo: 'Estou muito feliz' Atacante afirmou que sua intenção sempre foi permanecer no clube rubro-negro e que não queria voltar ao futebol europeu, com foi especulado

Depois de uma negociação que parecia interminável, finalmente o Flamengo organizou um evento há muito tempo esperado pela sua torcida: a apresentação de Gabriel como jogador do clube, agora de maneira definitiva. No início da tarde deste sábado (1), o atacante expôs seus sentimentos sobre a permanência no campeão brasileiro e sul-americano e disse que está cheio de v...