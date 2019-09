Esporte Gabriel é absolvido no STJD por comemorar gol do Flamengo com cartaz contra Vasco Julgamento foi realizado no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (4)

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, um dos 14 gols do centroavante Gabriel, do Flamengo, foi alvo de uma denúncia no STJD que poderia lhe causar advertência, multa ou até mesmo suspensão. Mas nada disso aconteceu. No julgamento realizado na tarde desta quarta-feira, no Rio de Janeiro, o jogador foi absolvido pelo órgão por ter comemorado um gol no clássico contra o V...