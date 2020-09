Esporte Gabigol tem problema na coxa detectado e vira dor de cabeça para o Flamengo Com o problema, o jogador vira dúvida para o jogo de terça (22) contra o Barcelona, às 21h, no Estádio Monumental, em Guayaquil (EQU)

Por meio de comunicado no em suas redes sociais, o Flamengo informou que Gabigol teve lesão na coxa direita detectada e iniciou tratamento para acelerar a recuperação. Com o problema, o jogador vira dúvida para o jogo de terça (22) contra o Barcelona, às 21h, no Estádio Monumental, em Guayaquil (EQU). Ele segue com a delegação. Após a derrota por 5 a 0 para ...