Esporte Gabigol sai do banco, marca no fim e dá vitória ao Flamengo sobre o Fortaleza Com o resultado, o Flamengo foi a 14 pontos e vai dormir na vice-liderança da competição. São Paulo, Atlético-MG, Vasco e Fluminense, que podem ultrapassá-lo, entram em campo neste domingo (6)

O Flamengo venceu neste sábado (5) o Fortaleza por 2 a 1, conquistou a terceira vitória consecutiva e entrou na briga no primeiro pelotão do Campeonato Brasileiro. O time de Domènec Torrent chegou ao triunfo com gols de Everton Ribeiro e Gabigol, que começou no banco e balançou a rede nos minutos finais, evitando o empate. Juninho, de pênalti, fez o do time do Ceará. Com o resu...