Esporte Gabigol marca, e Flamengo vence Santos em jogo com dois gols anulados pelo VAR Para marcar, Gabriel roubou a bola no campo de defesa e apareceu para finalizar a jogada na área adversária

O Flamengo venceu o Santos por 1 a 0, neste domingo (30), na Vila Belmiro, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Gabigol, que roubou a bola no campo de defesa e apareceu para finalizar a jogada na área adversária. À parte da grande jogada do atacante revelado pela base santista, a partida foi marcada por muita demora na consulta a...