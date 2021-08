Esporte Gabigol faz gols, provoca e comanda goleada do Flamengo sobre o Santos Com o resultado, o time carioca chega aos 31 pontos, 7 a menos que o líder Atlético-MG e com um jogo a menos

Houve um tempo em que o torcedor do Santos dizia, orgulhosamente, que o seu time titular era formado por Pelé e mais dez jogadores. Nos tempo de Neymar também foi parecido. Na má fase atual, o protagonista da equipe alvinegra é o goleiro João Paulo, que salvou o time de uma goleada ainda maior diante do Flamengo e de um Gabigol "raivoso", autor de três gols no 4 a 0 n...