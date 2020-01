Esporte Gabigol anuncia acordo com o Flamengo: 'Se é para o bem da nação, eu fico' Depois de longa negociação envolvendo a Inter de Milão, atacante fecha até dezembro de 2024

A novela acabou. Depois de muito suspense ao longo das últimas semanas, o atacante Gabriel ficará no Flamengo. O clube carioca conseguiu acertar com a Inter de Milão a compra dos direitos econômicos do jogador e garantiu assim a sua permanência. O anúncio da novidade veio por parte do próprio atacante, que publicou vídeo nas redes sociais para oficializar a continuidade n...