Esporte Gabigol é punido pelo STJD com dois jogos de suspensão; Fla vai recorrer Na derrota por 4 a 0 para o Inter, no início do mês passado, Gabigol recebeu o cartão vermelho aos 17 minutos do 2º tempo

O atacante Gabigol, do Flamengo, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em duas partidas por chamar o futebol brasileiro de "várzea", após expulsão no duelo com o Internacional, no Campeonato Brasileiro. Ele já cumpriu um jogo e, desta forma, se torna desfalque para o duelo com o Grêmio, no domingo. O Rubro-Negro vai recorrer e tentar fazer com q...