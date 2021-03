Esporte Gabigol é flagrado pela polícia em cassino em São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Gabigol, do Flamengo, e o cantor MC Gui foram detidos na madrugada deste domingo (14) ao serem flagrados em um cassino no bairro da Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Os dois foram levados para a delegacia com outras 200 pessoas. Eles assinaram um termo se comprometendo a prestar depoimento futuramente e foram l...