Esporte Gabigol é eleito o 'Rei da América', mas Jorge Jesus perde para Marcelo Gallardo O camisa 9 do Flamengo recebeu 168 votos (45%) dos 372 jornalistas que participaram da eleição

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 25 gols, e da Libertadores, com nove, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi eleito o "Rei da América" em 2019, tradicional prêmio do diário "El País". O camisa 9 do Flamengo recebeu 168 votos (45%) dos 372 jornalistas que participaram da eleição, que apontou Bruno Henrique (83 votos, 22%) e Arrascaeta (40 votos, 11%)...