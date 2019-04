As jovens tenistas Mariana Soares, de 11 anos, Maria Fernanda Palazzo, também de 11, e Isabella Daher, de 13 anos, fora de quadra, levam consigo a típica timidez da idade. A transformação ocorre quando elas pisam o solo de jogo. O olhar, o foco e a força dos golpes em uma simples troca de bola sem valer qualquer pontuação chamam a atenção logo de cara.

O talento já rendeu fama no esporte e diversas conquistas pelo País para as garotas, que estão entre as muitas que se destacam no tênis goiano. A mais experiente das três, Isabella, tem no currículo, dentre as diversas conquistas, o título de duplas no Rakiura Junior Cup, torneio disputado no Paraguai, em 2017, além de um vice na chave simples, na mesma competição.

“Nunca pensei que um esporte em que eu comecei como um hobby, ia se tornar tudo isso na minha vida. Acho muito legal”, disse, aos risos, a jovem, que iniciou no tênis com apenas 7 anos. Cursando o 8° ano do ensino fundamental, a garota, que concilia a vida de tenista com a de estudante, já tem planos para o ensino superior que não fogem da rotina. “No futuro, pretendo fazer faculdade envolvendo o tênis. Sei que está muito longe, mas já gosto de fisioterapia esportiva, por exemplo. O que tenho certeza é eu que quero fazer algo relacionado ao esporte”, definiu.

Atualmente na 12ª colocação no ranking infanto-juvenil da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), para atletas até 14 anos, Isabella não consegue esconder a alegria pelo feito e diz querer mais. “O tênis faz parte da minha vida. Tenho muito prazer de jogar. É o meu preferido. Quero continuar jogando, viajar para fora do País, ter uma experiência maior e, claro, chegar ao profissional.”

Por falar em ranking, as pequenas Mariana Soares e Maria Fernanda Palazzo, amigas fora e dentro de quadra, também levam Goiás ao topo da lista de melhores tenistas do Brasil. Na categoria infanto-juvenil (até 12 anos), Mariana ocupa a 3ª posição. Maria Fernanda vem logo na sequência, na 8ª colocação.

Para figurar entre as melhores do País, Maria Fernanda precisou chegar bem em alguns dos principais torneios, no País. Nos quatro maiores deles - Copa Guga Kuerten, Copa Gerdau, Brasileiro e Banana Bowl -, a garota conquistou o Banana Bowl (duplas em 2019) e o Brasileiro (também nas duplas). Além disso, ela já conseguiu títulos em diversas competições por Goiás.

“Comecei só brincando, com 4 anos. Só agora que comecei a treinar mais sério mesmo”, relembrou Maria Fernanda, brincando com a raquete, sobre a relação com o esporte. No 7° ano do ensino fundamental, a jovem encara diariamente uma rotina diferenciada para se manter bem na escola e em quadra. São treinos de três a quatro vezes por semana, além das aulas pela manhã, bem como curso de inglês às terças e quintas. “Não sei explicar, mas eu adoro tudo isso”, revelou Maria Fernanda.

“É muito bom estar lá em cima. Ano passado, eu era número 30, as meninas pareciam tão fortes. Eu fico muito feliz”, afirmou a menina Mariana, com brilho nos olhos, sem conseguir segurar o sorriso. A jovem praticamente venceu todas as maiores competições no País. Nas quatro principais, só não levou ainda o Banana Bowl. A carreira teve início aos 5 anos. Foram dois títulos na Copa Guga Kuerten, outros dois na Copa Gerdau e mais três no Brasileiro.

A rotina diária de Mariana, mesclando os estudos e esporte, também é agitada. Pela manhã, vai à escola - também faz o 7° ano do ensino fundamental. À tarde, ela treina das 14h às 17h e, depois, faz as tarefas de casa. Aos fins de semana, joga contra adultos. “Para não perder o ritmo”, justificou ela, que mantém vivo um sonho. “Quero ser uma tenista profissional e chegar a ser número 1 do mundo.”