Esporte Futuro da seleção de vôlei passa por Goiás Levantador da seleção de vôlei, Eduardo Carísio projeta bom resultado e sequência com a equipe nacional nos próximos anos

De olho no futuro, a seleção brasileira masculina de vôlei vai mandar aos Jogos Pan-Americanos de Lima uma seleção repleta de jovens. Entre eles, se destaca o levantador goiano Eduardo Carísio, de 23 anos. Natural de Catalão, no Sudeste do Estado, Carísio, como é conhecido no mundo do vôlei, vê na disputa dos Jogos o ponto alto de sua carreira na equipe nacional, até o...