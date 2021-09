Esporte Futsal: Vila Nova vence no Goiano e Barranca se recupera na Taça Brasil Time colorado estreou no Estadual com vitória sobre a UFG, enquanto equipe do interior bateu a ACAP, de São Paulo no torneio nacional

Vila Nova/Universo e Barranca venceram seus respectivos compromissos, na terça-feira (14), pelo Campeonato Goiano de Futsal e Taça Brasil Sub-17. O time colorado superou a UFG na abertura do Estadual por 5 a 2, enquanto o time do interior bateu a Associação Contra Ataque Paulista (ACAP), por 5 a 4, e se recuperou no torneio nacional após derrota na estreia. O Barranca foi o...