Esporte Futebol tipo importação: Goiás busca experiência recente fora do País Alviverde terá pelo menos quatro jogadores com experiência recente fora do País para suprir carências

O Goiás terá, em 2020, pelo menos quatro jogadores com experiência recente no futebol internacional, três deles oriundos e com carreiras construídas na América do Sul. Em comum, todos são desconhecidos do grande público e geram expectativas de como podem agregar ao time esmeraldino.Ignacio Jara (atacante), Juan Pintado (lateral direito), Daniel “Keko” Villalva (atacante) ...