Esporte Futebol terá regras alteradas a partir de junho de 2020 International Board divulgou mudanças que serão válidas a partir da próxima temporada, com novos critérios para bola na mão, pênalti e orientações para revisões

Na noite de terça-feira (7), a International Board (IFAB na sigla em inglês), órgão que regulamenta as regras do futebol, divulgou um comunicado com mudanças nas regras do esporte para a próxima temporada, válida a partir de junho (2020/21). A principal alteração é na regra de mão na bola. O toque no começo do braço, junção com a axilar, não será mais considerado...