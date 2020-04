Esporte Futebol Feminino: jogadoras do Vila Nova vivem ansiedade por volta aos treinos Tigre fechou parceria com Universo em fevereiro e já conquistou título no esporte universitário. Atletas são monitoradas em casa durante pandemia

O Vila Nova fechou parceria com a Universo, em fevereiro, para ter time de futebol feminino. A novidade foi anunciada junto da criação do departamento de esportes olímpicos no clube. A equipe seguiria um calendário com pelo menos três competições neste ano. Além do Campeonato Goiano Feminino e da Copa Goiás, organizadas pela Federação Goiana de Futebol, o Tigre seria r...