Esporte Futebol feminino: Goiás confirma fim da parceria com a Universo Presidente Marcelo Almeida diz que clube deve seguir 'carreira solo' na modalidade e promete maiores investimentos

O Goiás não terá a Universo ao seu lado no futebol feminino em 2020. Uma reunião, realizada na última semana, decretou o fim da parceria por desacordos entre as partes. O principal ponto de insatisfação foi a falta de maior investimento por parte do clube esmeraldino. "Parcerias se iniciam, com certos acordos e, às vezes, são desfeitos. Não chegamos ao bom senso ...