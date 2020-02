Esporte Futebol feminino do Goiás tem novos coordenadores Luiz César e Patrícia Menezes, até então responsáveis pelo Aliança, assumem comando do projeto esmeraldino. Clube aurinegro seguirá atividades

O futebol feminino do Goiás tem novo comando. Após o fim da parceria com a Universo, a direção esmeraldina acertou com Patrícia Menezes e Luiz César para a coordenação do projeto. A dupla, que estava à frente do Aliança, será apresentada nos próximos dias pelo clube alviverde. Júnior Vieira, vice-presidente de Esportes Olímpicos, e Harlei Menezes, assessor da presid...