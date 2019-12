Esporte Futebol e charme: o dia de gala de Michael, revelação do Brasileirão Eleito revelação do Campeonato Brasileiro em duas premiações, Michael tem dia especial. “Estou charmoso e feliz”, resumiu

O tradicional dia de premiações para os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, encerrado domingo, contou com o sorriso de humildade e o desejo de ficar marcado na história de Michael. Os dois principais prêmios do País, o Bola de Prata e o Prêmio Craque do Brasileirão, tiveram o atacante do Goiás eternizado como a revelação da Série A 2019. O dia do jogador de ...