Esporte Futebol do Vila Nova começa a ganhar forma Diretoria do Tigre oficializa técnico Ariel Mamede, dupla ex-Atlético e outras três contratações

O Vila Nova anunciou, nesta quarta-feira (11), a contratação de Ariel Mamede para comandar o time na próxima temporada. O treinador estava no Jaraguá, onde foi campeão da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, neste ano. Com passagens pelas categorias de base do Tigre nas temporadas 2014 e 2015, o técnico retorna ao clube, dessa vez, para o time principal. “É satisfatório v...