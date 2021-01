Esporte 'Futebol de luto', lamenta Galvão Bueno o acidente aéreo do Palmas Narrador e comentarista do Grupo Globo, Galvão Bueno usou suas redes sociais hoje para lamentar

Narrador e comentarista do Grupo Globo, Galvão Bueno usou suas redes sociais hoje para lamentar o acidente aéreo que matou quatro jogadores do Palmas, o presidente do clube e o comandante da aeronave. Galvão afirmou que o futebol brasileiro está de luto e desejou consolo para os familiares das vítimas do acidente. "O futebol brasileiro está mais uma vez de luto. ...