Esporte “Futebol é feito de apostas”, diz Marcelo Almeida sobre Rafael Moura Presidente esmeraldino comenta contratação de He-Man e lembra rejeição na chegada de Claudinei Oliveira

O atacante Rafael Moura treinou no campo pela primeira vez nesta sexta-feira (12), no retorno ao Goiás. O jogador, de 36 anos, participou do aquecimento junto com os novos companheiros e, depois, recebeu atividades específicas. O atleta será integrado ao restante do elenco aos poucos. A contratação do atacante foi oficializada pelo clube e sua apresentação, assim ...