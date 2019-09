Esporte Furacão grava nome na lista de campeões da Copa do Brasil Athletico-PR é o 16º clube a ser campeão da Copa do Brasil em 31 edições desde 1989

Com a vitória sobre o Internacional, por 2 a 1, o Athletico-PR gravou seu nome na história da Copa do Brasil. O Furacão, que já havia sido vice-campeão em 2013, finalmente conseguiu o título e é o primeiro clube do Paraná a conquistar a competição nacional. A taça da Copa do Brasil ficará ao lado de troféus importantes como o Campeonato Brasileiro de 2001 e a Copa Sul-Americana d...