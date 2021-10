Esporte Furacão e Atlético-MG avançam para a decisão da Copa do Brasil Athletico-PR goleia Flamengo em pleno Maracanã, e Galo volta a vencer o Fortaleza para ratificar vaga

Após empatar no jogo da ida, na Arena da Baixada, o Athletico-PR chegou ao Maracanã com a difícil missão de desbancar o poderoso Flamengo. Com uma proposta bem definida e muita aplicação, o Furacão derrotou o time carioca, por 3 a 0, com dois gols de Nikão e um do zagueiro Zé Ivaldo e carimbou vaga na decisão da Copa do Brasil de 2021.O Athletico-PR chega na terceira fin...