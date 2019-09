Esporte Furacão bate Grêmio, vence nos pênaltis e volta à final da Copa do Brasil Athletico/PR faz 2 a 0 sobre tricolor, no tempo normal, e fatura vaga na disputa das penalidades

Após seis anos de sua última decisão, o Athletico-PR voltou à se classificar para final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (4), na Arena da Baixada, em Curitiba, ao derrotar o Grêmio nos pênaltis, por 5 a 4, depois de fazer 2 a 0 no tempo normal, devolvendo o placar obtido pela equipe gaúcha no confronto de ida do mata-mata. Santos foi o grande herói da classificaçã...